Veel donaties voor Flappus na noodkreet, maar opvangstop hangt nog in de lucht

Fietskoe­rier bezorgt De Librije voortaan duurzaam bij je thuis

14:53 De wijn die Thérèse Boer kiest en schenkt in De Librije in Zwolle, kruiden die Jonnie Boer gebruikt in zijn gerechten of die dressing die je proefde toen je er dineerde. Ze zijn al een tijdje te koop in Librije's Winkel in Zwolle, maar vanaf nu worden ze ook op bestelling tot aan de voordeur bezorgd. Cycloon fietskoeriers bezorgt alles in ruim 30 Nederlandse steden.