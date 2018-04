Veel meer klachten over geluidsoverlast Zwolse evenementen

Met name een festival met dancemuziek brengt Zwollenaren in beweging. Niet alleen ter plekke op het feestterrein, ook bij de gemeentelijke klachtenlijn.

In Zwolle is vorig jaar veel meer geklaagd over geluidsoverlast door evenementen dan een jaar eerder. Veruit de meeste klachten kwamen binnen rond muziekfeest Kingdance.

Er werd 176 keer aan de bel getrokken bij de gemeente Zwolle over evenementenlawaai. Dit zijn honderd klachten meer dan in 2016. Het muziekfeest aan de Blaloweg op Koningsdag is de grootste boosdoener met 126, terwijl er een jaar eerder slechts zestien keer officieel over geklaagd werd over Kingdance. Eerder al bleek dat de wind de schuldige geweest is, want metingen gaven aan dat decibelgrenzen niet overschreden zijn tijdens het feest.

Dance4Liberation

Het zijn vooral evenementen met moderne (dance)muziek die Zwollenaren in beweging brengen richting de klachtenlijn of het klachtenformulier. Over Dance4Liberation op Bevrijdingsdag kwamen zeventien meldingen binnen, veertien minder dan een jaar eerder. Verder kwam een handjevol klagers in actie rond onder meer het Bevrijdingsfestival, Stratenfestival, WVF-evenement en Bruisconcert. Twee personen pruimden het Huttendorp niet, waarbij kinderen met hamers, spijkers en hout in de weer zijn, terwijl één iemand te veel lawaai ervoer van het carnaval. Tegen Tractorpulling in de IJsselhallen kwam in tegenstelling tot eerdere jaren in 2017 niemand in verzet.

Het totaal aantal klachten is met 176 nog wel altijd fors minder dan in de jaren dat Zwolle nog meer dansfeesten kende. Zo regende het in 2014 nog 520 meldingen, onder meer rond Hardshock en Megabase.

Herrie uit de Stad

Geluid van evenementen is al jaren een heikel punt in de stad. Comité Herrie uit de Stad heeft lang een (juridische) strijd gevoerd tegen festivals. Niet zonder succes, want meerdere evenementen zijn gestopt. Bijvoorbeeld omdat de organisatoren niet uit de voeten kunnen met strengere geluidsnormen.

Bladblazers