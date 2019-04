Veel meer verkeersdoden in Gelderland, fors minder in Overijssel en in Flevoland evenveel: hoe kan dat?

PvdA Overijssel stapt per direct uit coalitie-over­leg vanwege standpun­ten Forum

18 april De PvdA gaat in Overijssel niet met Forum voor Democratie in zee. De partij stapt uit de onderhandelingen voor een nieuw college van Gedeputeerde Staten in de provincie. ‘In de vele gesprekken die we voerden met onze partijgenoten en met inwoners van ons prachtige Overijssel voelen we dat de zorgen over een mogelijke samenwerking met FvD erg groot zijn. Te groot’, meldt de partij in een persbericht.