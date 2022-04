Veel onbegrip over huurverhoging met 100 euro in Zwolle: ‘Ik ga vakantieplannen herzien’

Erg verrast was de 38-jarige Albert toen hij deze week een envelop met daarin een brief van zijn woningcorporatie opende. ,,Ik weet dat er rond deze tijd een huurverhoging aankomt, maar had niet verwacht dat dit liefst 100 euro per maand meer zou zijn. Ik betaal nu per maand 624,51 euro aan huur. Dat bedrag is per 1 juli 725 euro. Ik moet 16,25 procent meer gaan betalen. Dit heb ik nog nooit meegemaakt.”