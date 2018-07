Veel onveilige plekken voor fietsers in Zwolle

pollVeel lezers hebben aan de Stentor laten weten op welke plek in Zwolle het onveilig is voor fietsers. Sommige locaties zijn meerdere keren genoemd. De redactie heeft er tien geselecteerd. Tot en met zondag kunnen bezoekers van onze website stemmen. De redactie gaat daarna op zoek naar een oplossing voor 'de meest onveilige plek in Zwolle'.

De oproep van de redactie werd snel opgepakt. Zowel via Twitter, Facebook als per mail. Er werden bijna veertig plekken genoemd. In veel reacties klinkt bezorgdheid door. Zo schrijft Rick Reurink over de kruising Zwarteweg en Vrouwenlaan: ,,Ga er 's morgens tussen 8.15 en 8.40 uur een keer staan en je snapt wat ik bedoel. Ik heb veel bijna-aanrijdingen gezien in de afgelopen jaren.''

Otto Kleingeld nomineert de rotonde op de Meppelerstraatweg. ,,Auto's snijden daar over het fietsgedeelte omdat de weg te smal is,'' meldt hij op Twitter. Katja Scholing schrijft: ,,Wat dachten jullie van de fietsrotonde tussen Vondelkade en Philosofenallee! Zou voor fietsers veilig moeten zijn. Weet niet wie dat ooit gedacht en bedacht heeft, maar dat is het meest mislukte idee ooit.''

Isala Klinieken

Ook Korrie Vrolijk ziet veel gevaarlijke plekken, maar wil er een speciaal onder de aandacht brengen. ,,Dat is aan de achterkant van de Isala Klinieken. Daar waar fietsers uit de tunnel onder de Ceintuurbaan komen en de Dokter Spanjaardweg over moeten steken.'' Fietsers gaan daar de weg over om in de stalling te komen. Dat gebeurt met gevaar voor eigen leven, vertelt ze. ,,Ik heb dit probleem al meerdere keren bij Isala aangekaart, maar er wordt geen actie op ondernomen.'' Een verkeersregelaar zou heel wenselijk zijn, weet ze.

Martijn Poortvliet noemt het fietspad langs de Middelweg - tussen de Waallaan en Stadshagen - als onveilig. ,,Het is relatief smal voor een tweerichtingen fietspad. Het is druk. Er fietsen veel scholieren met meer dan twee naast elkaar. Veel fietsers zijn drukker met hun mobieltje dan met het verkeer. En vaak rijden er brommers en scooters op het fietspad, terwijl deze hier verboden zijn.''

Fred van de Gronde nomineert de omgeving van het station. ,,Het stationsplein voor het kantoor van de ABN Amro, richting de rotonde. En dan in de ochtend. Als fietser kom je elke dag klem te zitten tussen de bussen. Rond schooltijd fietsen daar ook veel kleine kinderen.''