Veel pijn bij jonge slachtoffers ‘Instagramlokker’ uit Zwolle: ‘Ik heb gepoogd mezelf van kant te maken’

updateHet Openbaar Ministerie (OM) eist vier jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen de 21-jarige Jarish K. uit Zwolle voor het seksueel uitbuiten en misbruiken van een 12-jarig meisje. Het OM meent dat hij daarnaast zeker acht meisjes benaderde en wist te verleiden tot het maken van naaktfoto’s. Ook liet hij twee meisjes onder dwang seksuele handelingen met zichzelf verrichten en had hij kinderporno in zijn bezit. Tijdens de zitting liepen de emoties hoog op.

Volgens het dossier legde hij via Instagram contact met het 12-jarige meisje met de vraag of ze geld wilde verdienen. Vervolgens moest ze onder dwang een ‘erotisch pornografisch instructiefilmpje’ maken. Op sociale media moest ze zichzelf aanbieden: 5 euro voor een foto, 15 euro voor een filmpje en ‘voor 300 euro ben ik voor jou’.

Dat ze het zag het als een opdracht, ligt volgens K. aan het meisje zelf, zo verklaarde hij vandaag tegen de rechter. Hij benaderde haar omdat hij dacht ‘dat ze samen geld zouden maken’. Van het geld ging 70 procent naar hem. Hij ontving ruim 3000 euro van meer dan veertig personen dankzij dit ene meisje. Tot fysiek contact met het meisje is het nooit gekomen, zei hij.

Vertrouwen winnen

De twee meisjes die hij volgens het OM seksuele handelingen met zichzelf liet verrichten, waren tussen de 12 en 14 jaar oud. ,,Een moderne peepshow”, aldus de officier van justitie. Ook bij hen wist hij het vertrouwen te winnen door via Instagram onder een valse naam (‘Jay uit Zwolle’) contact te zoeken.

Quote Hij maakte afspraken met klanten, bepaalde de prijs en verspreid­de haar naaktfoto’s Openbaar Ministerie

Een van de meisjes vroeg hij of ze ‘zijn hoertje wilde zijn’. Hij plaatste naaktfoto’s die het meisje voor hem had gemaakt op haar Instagram, inclusief prijslijst, en Snapchat. Vervolgens wilden vier of vijf personen seks met haar. ,,Hij maakte afspraken met klanten, bepaalde de prijs en verspreidde haar naaktfoto’s. Zodoende bracht K. het meisje in de prostitutie”, stelt het OM.

Van een van de meisjes uit Oldenzaal zou de man 2500 euro gevraagd hebben. Daarmee kon ze voorkomen dat hij naaktfoto’s van haar onder haar vriendinnen zou verspreiden, meldt het OM. Die foto’s werden uiteindelijk naar een school gestuurd.

Steeds meer foto’s

De meisjes zagen geen cent van de verdiensten. Ze voelden zich bedreigd door K. Een van de meisjes werd via Instagram benaderd door ‘Boy’. Ze maakte foto’s van haar borsten en vagina, maar Boy wilde meer. ,,Steeds meer foto’s. Ik voelde me bedreigd”, verklaarde het meisje. Haar account werd vervolgens overgenomen.

Dat de meisjes de foto’s van hem moesten maken, bleef K. stellig ontkennen. Zorgen om de meisjes van 12 en 13 jaar maakte K. zich niet. ,,Als je zulke foto’s plaatst, dan weet je dat ze openbaar zijn”, zei hij. Dat ze zich bedreigd voelden, snapt hij niet. Hij ziet er geen problemen in deze meisjes te helpen om naaktfoto’s te plaatsen of zichzelf te verkopen. Ondanks dat ze maar 12 jaar oud waren. ,,Het hoeft niet hoor. Het is niet verplicht”, reageerde K. in de rechtszaal.

Psycholoog

Een van de meisjes loopt bij een psycholoog. De behandeling is gericht op traumaverwerking. De zaak is voor haar zo vers, dat ze vandaag geen verklaring kon afleggen. Haar ouders hebben thuis een beveiligingssysteem laten installeren.

Quote Mijn hele leven is eigenlijk verwoest door alles wat je mij hebt aangedaan slachtoffer

Een ander slachtoffer heeft medicatie nodig om te slapen. Weer een ander meisje krijgt bijlessen omdat ze door concentratieproblemen een achterstand op school opliep. De gevolgen zijn groot, zei een van de twee slachtofferadvocaten. ,,Mijn hele leven is eigenlijk verwoest door alles wat je mij hebt aangedaan. Ik heb meerdere keren gepoogd mezelf van kant te maken”, las een van de slachtoffers voor.

De moeder van een ander slachtoffer vertelde dat haar dochter het lastig had op school. Toen in februari vorig jaar twee zedenrechercheurs bij het gezin langskwamen, viel alles op zijn plek. ,,Mijn wereld stortte in elkaar. Mijn kleine meisje...”

Kinderporno

K. was pas twee weken vrij na een veroordeling in een soortgelijke zaak, toen hij eind 2017 het eerste meisje benaderde. Hij kreeg toen een celstraf opgelegd, waarvan driehonderd dagen voorwaardelijk. Deskundigen achten de kans groot dat K. opnieuw over de schreef gaat en vinden een behandeling noodzakelijk.

Quote Hij dacht dat de meiden al seksueel actief waren en benaderde ze om wat bij te verdienen advocaat van Jarish K.

Volgens de advocaat van de verdachte, Rump, was er geen sprake van dwang. ,,Natuurlijk, het had niet mogen gebeuren en cliënt had het niet mogen laten gebeuren. Hij dacht dat de meiden al seksueel actief waren en benaderde ze om wat bij te verdienen.”

Het bezit van kinderporno en de poging tot afpersing is te bewijzen, zegt Rump. ,,Achteraf had Jarish wijzer moeten zijn. Maar er is sprake van een ziekelijke ontwikkeling van de geestvermogens.” Met andere woorden: behandeling is belangrijk.

Bij K. werden ook veel foto’s van jongere meisjes aangetroffen, een groot deel daarvan is kinderporno.

De uitspraak volgt op 11 februari.