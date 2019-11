Veel stands over gezondheidsklachten, maar verder (bijna) niets te klagen op 55 Plus Expo in Zwolle

Het is geen opgewekte beurs. Ouderdom komt duidelijk met gebreken, zo blijkt bij de eerste 55 Plus Expo in de IJsselhallen in Zwolle. Maar tijdens het vierdaagse evenement is er ook ruimte voor nostalgie.

Hun bus staat gereed maar twee dames van 69 en 72 jaar uit Dreumel bij Tiel roken nog snel een sigaretje. Ze zijn lid van de Katholieke Ouderen Bond en vanuit Gelderland naar Zwolle gekomen voor de eerste 55 Plus Expo. Een beurs gericht op 'de actieve 55-plusser'. ,,Vooral heel veel stands over gezondheidsklachten. Wij zijn nog fit, dus gelukkig gaat het ons niet aan'', vatten de vrouwen samen. ,,Nee, we hebben niets gekocht.’’

Paar duizend?

Een man en zijn echtgenote uit Gendringen lopen met een voetmassageapparaat naar buiten. ,,Die kunnen we wel gebruiken voor de bloedsomloop. Het is een overzichtelijke markt, niet te massaal'', concluderen zij terwijl ze zich naar hun chauffeur haasten die op het punt staat te vertrekken. Organisator Joyce de Ruiter telde op de eerste dag zeven bussen en ze verwacht donderdag tenminste vijftien touringcars. Hoeveel bezoekers er vandaag zijn geweest, kan ze niet schatten. ,,Een paar duizend?’’

Droge worst

Bij de ingang overheerst de geur van droge worst en op de achtergrond klinken zeemansliederen. Dat ouderdom bovenal met gebreken komt, wordt snel duidelijk. Willy Verbruggen uit Raalte is OV-ambassadeur die senioren wegwijs maakt in het openbaar vervoer. ,,We organiseren proefreisjes en hebben al vier aanmeldingen van mensen die vanuit Elburg en Epe willen reizen. Nee, dat lukt niet iedereen. Veel mensen zijn gewend aan de auto.’’

Volledig scherm © Frans Paalman

Erfenis

De HCC Seniorenacademie geeft advies over de ‘digitale erfenis'. Want daar wordt volgens Gerda van Bergen weinig bij stil gestaan. ,,Mensen maken een testament maar als de partner sterft die alle bankzaken en gezondheidszorg regelde en je hebt geen wachtwoorden, dan zit je."

Voeten

Via de Trombose Stichting, de Alzheimer Stichting, de Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten 'De Wervelkolom', de gehoortest, de EchtHaar Kliniek en Samen Afscheid Nemen is een mens wel toe aan het horecaplein, waar het shantykoor plaatsmaakt voor de modeshow. Een 82-jarig Zwols echtpaar was eerder op een 55 Plus-beurs in Utrecht maar is nu in Zwolle 'te snel uitgekeken'. ,,Het is niets voor ons'', zegt de vrouw die niet met haar naam in de krant wil. ,,Ik vind de standhouders bovendien erg opdringerig.’’

Een man uit de gemeente Noordoostpolder had gehoopt op meer informatie over fietsen. ,,Ik heb slechts twee stands gezien. Wat moet ik met een voetmassage?"

Zakdoeken

Het accent van de 55 Plus Expo ligt zonder meer op de ouderdomskwalen, maar er is ook plaats voor nostalgie. Neem de kraam met ouderwetse katoenen zakdoeken. ,,Bijna nergens meer te koop. Milieuvriendelijk, zuinig voor je brillenglazen en zijdezacht. Je mag er wel eentje uitproberen", biedt de verkoper aan.

Kuikentjes

Het Pluimveemuseum Barneveld probeert voorbijgangers te trekken met echte kuikentjes in een glazen bak. En het Museum voor Oude Ambachten uit Terschuur grijpt terug op 'die goeie ouwe tijd'. ,,Kantklossen? Dat is een soort weven", verklaart de museummedewerkster terwijl ze een snelle demonstratie geeft. ,,Deze hartjes heb ik voor mijn kleinkinderen gemaakt, die kunnen ze op hun T-shirt naaien.”

De 55 Plus Expo in de IJsselhallen duurt nog tot en met zaterdag en is dagelijks te bezoeken van 10.00 tot 17.00 uur. De beurs telt ruim 100 kramen en is georganiseerd door de Katholieke Ouderen bond Gelderland, Overijssel en Flevoland samen met de Protestants Christelijke Ouderenbond van Noord- en Oost-Nederland.