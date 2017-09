Veel steun Vedelaar in PvdA-race voor het voorzitterschap

Een sterke bestuurder vanuit de provincie richting Den Haag, zo omschrijft wethouder Miriam Haagh uit Breda haar. Ze heeft haar steun voor de Zwolse wethouder al uitgesproken. Binding met de lokale en regionale politiek, dat is wat de PvdA juist nú nodig heeft, zegt ze. ,,Van Zwolle tot Limburg en van Brabant tot Friesland, we moeten de partij van onderop weer opbouwen.''

Beleidsmedewerker

De Zwolse wethouder neemt het de komende weken op tegen het duo Astrid Oosenbrug, een voormalig PvdA-Kamerlid, en Gerard Oosterwijk, beleidsmedewerker in Brussel. Gisteren werd definitief bekend dat zich verder geen kandidaten hebben gemeld voor -het voorzitterschap.

Van Limburg tot Zeeland, Vedelaar reist het hele land af voor haar campagne. Ze merkt dat mensen het verfrissend vinden dat iemand uit de regio kandidaat is. ,,Het lijkt vaak of het alleen om de Randstad gaat. Het gevoel niet gehoord te worden, dat speelt hier. En niet alleen in Zwolle, maar in alle regio's."

Lokale politici

En dat zijn er nogal wat. Het netwerk van lokale politici zou haar verkiezing goed kunnen helpen, zegt Jan Jaap Kolkman, wethouder in Deventer. Gevraagd naar haar kansen zegt hij: ,,Als ik zo in mijn netwerk van lokale politici kijk, dan schat ik de kans zeer reëel in dat Vedelaar het wordt."

De vertaalslag van lokaal en regionaal naar landelijk is ook de reden dat Tijs de Bree, fractievoorzitter van de partij in de Provinciale Staten van Overijssel, op haar stemt. ,,Nelleke noemt vier dingen in haar manifest. Wat mij het meest aanspreekt is dat ze vindt dat de ideeën van onderop moeten komen. Een cultuuromslag die we nodig hebben in de partij."

Voordeeltje

Naast het regionale aspect heeft Vedelaar volgens sommigen nog een ander voordeel, namelijk dat ze als individu meedoet. Kolkman: ,,We moeten nu doorpakken. Ik vind een duo in dit geval een zwaktebod."