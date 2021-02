Veel telefoontjes bij GGD: testen en vaccineren kan weer, Gelderse teststraten wel eerder dicht

Bederft het hoogwater straks de ijspret? Gemalen worden voorlopig niet stilgezet

5 februari Schaatsen op natuurijs. Het lijkt volgende week te kunnen, maar of het overal kan is nog maar de vraag. Door het hoge water worden de gemalen voorlopig niet stilgezet. ,,Anders krijgen we problemen, we moeten voorkomen dat mensen natte voeten krijgen.”