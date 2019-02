Veel vraag naar betaalde seks met Zwolse poppen

video Het kan verkeren: van socialis­tisch bolwerk tot stadsvil­la's aan Zwolse gracht

10:00 Toen de Sociaal Democratische Arbeiderspartij in Zwolle in 1927 een vergaderzaal bouwde aan de Eekwal, kon niemand bedenken dat op deze plek later luxe stadsvilla's zouden verrijzen (verkoopprijs ruim 1,2 miljoen). Toch is dat precies wat binnenkort gaat gebeuren. Mét behoud van het aanzien van het voormalige rode bolwerk. Hoe dat kan? Door er dwars doorheen te bouwen. ,,Het verhaal van deze plek blijft bestaan.”