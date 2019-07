Veel vrouwen claimen geheimzinnige blondine van Wiljan te zijn, maar de ware zit er (nog) niet bij

Vissen in Zwolle op de vlucht voor rioolwater, hengelaars starten reddingsac­tie

10:28 Vissen dreigden het loodje te leggen in de vieze Wavin-vijver in de Zwolse wijk Holtenbroek. Leden van de lokale hengelsportvereniging zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag urenlang in touw geweest om ze te redden. Door de grote hoeveelheid neerslag liep rioolwater de vijver in, waardoor de vissen in zwaar weer kwamen.