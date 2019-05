Veelbelovende proefweek bij Brass Boer Thuis, de nieuwe brasserie van Jonnie en Thérèse Boer in Zwolle

Tot afgelopen zaterdag is er nog met man en macht gewerkt om de laatste puntjes op de i te krijgen. En dat is te zien, want het pand heeft aan de binnenzijde een complete metamorfose gekregen. Wie ooit bij één van de voorgangers in dat pand is geweest, herkent daar bijna niets meer van terug. Een nieuwe entree, een kleine lounge voor een welkomstdrankje, hout, oranje en gele tinten, wandbekleding van kurk en heel prominent: de open keuken met een bar als chef’s table.