Veelbesproken kunstenaar Rob Scholte krijgt overzichtsexpositie in Zwolle

Met generatiegenoten als Peter Klashorst en Jurriaan van Hall behoorde Scholte in de jaren tachtig tot de onstuimige kunstenaarsgroep Nieuwe Wilden. De heren kregen veel aandacht in de media en niet alleen vanwege de kunst. Drank, drugs, vrouwen: het rock & roll-bestaan zorgde voor een zekere reputatie. Joost Zwagerman baseerde zijn schelmenroman Gimmick! grotendeels op deze Amsterdamse scene. Ongetwijfeld krijgt die periode ook ruime aandacht tijdens de overzichtstentoonstelling die Museum de Fundatie voorbereidt voor volgend jaar.

Noodlot

Want dankzij die roerige beginjaren kon Scholte uitgroeien tot een van de meest besproken kunstenaars van Nederland. De andere reden had natuurlijk alles te maken met het noodlot dat ‘m eind november 19994 trof: de auto van Scholte werd opgeblazen. Het is nog altijd niet duidelijk of de aanslag op hem was gericht. Maar hij raakte beide benen kwijt. Zijn toenmalige vrouw Micky Hoogendijk was zwanger, maar verloor door het ongeval het kindje.

Scholte is altijd werk blijven maken. Aan zijn grootste opdracht werkte hij ruim vier jaar: een 1200 vierkante meter grote schildering in een kopie van Huis ten Bosch in Nagasaki. Inderdaad, in Japan. Tijdens de overzichtsexpositie in de Fundatie zijn veel werken te zien waarin hij gebruik maakt van reproducties. Het hergebruik van bekende afbeeldingen levert hem de geuzentitel ‘koning van het copyright’ op. De expositie in Zwolle heet ook: Reproductie verplicht. En hij woonde overal. Van Amsterdam, Brussel, Tenerife tot aan Den Helder, waar hij een eigen museum opende maar vorig jaar met een hoop gedoe het gebouw moest verlaten.

Losse draadjes

Werk van hem hing al eerder in de Fundatie. Met ‘Silk Cut’ (2011) gaf hij de klassieke kabinetten van Kasteel het Nijenhuis een facelift. En 2016 hingen er opeens allemaal borduurwerkjes in het Zwolse museum. Opvallend: met de achterkant naar voren, zodat je tegen de losse draadjes aankeek. De werken waren door hem gekocht op een rommelmarkt en voorzien van een handtekening. Kunst? Zeker wel, oordeelden de kenners.