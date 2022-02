Veelvuldig en megasnel elektrische fietsen in Zwolle gestolen: ‘Een paar seconden is genoeg’

wielrennen Ster van Zwolle geen openings­koers in 2022, mogelijk later op de wielerka­len­der

De Ster van Zwolle kan op zaterdag 5 maart niet de openingskoers van het wielerseizoen zijn. Daartoe is besloten vanwege de onzekere gezondheidstoestand van organisator Jan van Ommen, die in 2000 het stokje over nam van oer organisator Ben Zomerdijk en al enige tijd in het ziekenhuis is opgenomen. De organisatie zegt te overwegen de wedstrijd eventueel later in het jaar te willen organiseren.

1 februari