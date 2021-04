Veer tussen Hattem en Zwolle vaart weer, gasten stromen toe op eerste vaardag

Rineke en Gerrit Werff hadden een oversteek met de veerpont niet gepland. ,,We reden hier toevallig langs en besloten spontaan een ijsje in Hattem te gaan halen”, vertelt de eerste, terwijl de kinderen even uit de zitjes worden gehaald. ,,Het is weer eens een andere route. We wonen in zuid, fietsen hier geregeld. We weten dat de boot in april weer gaat varen, maar hadden er wegens corona niet op gerekend.”