Veerallee uitgebreid met 140 woningen op locatie KwikFit, ook komt winkelruimte terug

FOTO's Sinter­klaas is aangekomen: feestvreug­de en pepernoten in Oost-Nederland

In heel Oost-Nederland klopten vandaag de harten vol verwachting in aanloop naar de aankomst van Sinterklaas. Van Dalfsen tot Apeldoorn, van Raalte tot Kampen en natuurlijk ook in Zwolle was de vreugde rondom de aankomst van de Goedheiligman en zijn Pieten groot.

12 november