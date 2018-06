Veertig gasloze woningen in Breecamp-Noord voor sociale huursector in Zwolle

De start van de bouw is gepland in september. Vanaf december worden de woningen opgeleverd. Het gaat om 4 rijen van ieder 10 woningen. De snelle bouw is mogelijk, omdat het ‘Woon4D-2.0concept’ van Schutte wordt toegepast. Dat betekent dat in de fabriek al gedeelten van de woningen worden gefabriceerd (prefabricage) en er wordt gebruik gemaakt van standaardisering. Hierdoor is een efficiënt en snel bouwproces mogelijk.