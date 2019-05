Veertig jaar aan herinneringen ophalen bij laatste optreden IJssellands Politie Mannenkoor

videoTwintig politiemannen in uniform op een rij, allemaal met een eigen verhaal. Over het politiewerk, over collega's, maar vooral over het koor waar ze allemaal iedere woensdag samen zijn. Ze hebben gezongen in heel Europa, nog meer in de omgeving van Zwolle, maar ze houden er mee op. Noodgedwongen, want de subsidie stopt. Vanavond geven ze een afscheidsconcert in het Zwolse Dominicanenklooster.