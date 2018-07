Vegen, poetsen en testen: station Zwolle bijna klaar

Het werk aan station Zwolle is zo goed als af. ProRail verwacht dat er maandag weer treinen kunnen rijden. Dit weekend staat nog in het teken van allerlei testen met de bovenleiding en de treinbeveiliging. In de afgelopen twee weken zijn ook de perrons aangepast: daar moet nu nog flink worden geveegd en gepoetst.

Volgens woordvoerder Aldert Baas van ProRail ligt het werk nog altijd op schema, maar zijn er ook dit weekend nog zeker 200 mensen bezig om alles af te ronden. Pas zondag neemt de spoorbeheerder het besluit of de dienstregeling maandag weer wordt hervat. Baas: ,,We zijn er bijna. Wat een gigaklus is hier geklaard. Maar we juichen pas als maandag weer gereden wordt.''

Om de perrons te vernieuwen is 5000 vierkante meter straatwerk gelegd, waar 3000 kuub zand voor nodig was. © ProRail/Stefan Verkerk

Gigaklus

Tot die tijd ligt het treinverkeer stil en moeten reizigers - zoals in de afgelopen twee weken al het geval was - nog even overstappen op de extra bussen. Als de hele spooroperatie klaar is, is zestien dagen aan een stuk - dus 24 uur per dag - gewerkt door ProRail, samen met aannemer Strukton Rail, Movares, fa. Molhoek CCT en Sweko Nederland. ,,En ondanks het warme weer is er geen vertraging ontstaan,'' aldus Baas.

Er zijn dit weekend nog 200 mensen aan het werk om het station klaar te maken voor maandag; dan gaan de treinen weer rijden. © ProRail/Stefan Verkerk

Trein naar Enschede

Reizigers zullen wel iets merken van de veranderingen. Sommige perrons zijn ingekort, andere juist verlengd. Perron 4 bij spoor 8 en 9 is aangepast, waardoor de sneltrein van en naar Enschede straks op een plek stopt en vertrekt. Dat is gebeurd op verzoek van de provincie Overijssel en moet de spoorverbinding tussen beide plaatsen verbeteren. Op de perrons is ook nieuwe bestrating gelegd (5000 vierkante meter). Bovendien is de verlichting aangepast en zijn de op afstand bedienbare informatieborden vernieuwd.