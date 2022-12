Veilig op de zolderkamer van een Zwolse boerderij verlangen Valentyna en de jongens naar thuis

Roep om veiliger Diezerkade in Zwolle na noodlottig ongeval waarbij Fleur (16) omkwam

Is de Diezerkade in het hart van Zwolle wel veilig? Het is een vraag die luider klinkt na het heftige ongeluk van afgelopen zaterdag, waarbij de 16-jarige Fleur om het leven kwam. De gemeente is aan het kijken hoe het beter kan. ,,Het is daar altijd heel druk, het is daar heel smal.”

16:30