Veiligheidsregio IJsselland gaat als een van de laatste naar risiconiveau ‘zorgelijk’, aandacht voor privéfeestjes en zuipketen

De situatie zorgelijk geldt als meer dan 50 op de 100.000 inwoners positief zijn getest op het coronavirus. Inmiddels zit IJsselland op rond de 100, zegt algemeen commandant Arjan Mengerink van Veiligheidsregio IJsselland.

Het opschalen zat er al een paar weken aan te komen. Met de opschaling is de veiligheidsregio een van de laatste in Nederland die naar het risiconiveau ‘zorgelijk’ gaat.

De elf burgemeesters in de regio hebben woensdag opnieuw vergaderd over de actuele situatie. Daaruit volgen nog geen aanvullende maatregelen. Besmettingen en clusters daarvan zijn er vooral in de familiesfeer en in de zorgsector.

Testen

Op dit moment worden in IJsselland zo’n duizend tests per dag afgenomen. Volgens GGD-directeur Rianne van den Berg gaat de capaciteit omhoog naar 1500 begin volgende week en uiteindelijk naar 1700. Dat komt onder andere doordat vanaf morgen wordt samengewerkt met een laboratorium in Duitsland.

Door de hogere testcapaciteit zal de wachttijd voor een test ook omlaag gaan, is de verwachting. Nu bedraagt die vaak meer dan 48 uur.

Volgens Van den Berg heeft het RIVM becijferd dat de vraag naar coronatests eind dit jaar in IJsselland zal oplopen tot 2800 mensen per dag.

Zuipketen

Politie en handhaving merken dat vooral op privéfeestjes en in jongerenketen slecht wordt omgesprongen met de coronamaatregelen. Zeker nu sinds vorige week de horeca om 22.00 uur de deuren sluit, gaan mensen daarna in kleine kring verder. Prima, zegt Mengerink, maar daarbij wordt vooral de anderhalve meter afstand nogal eens vergeten. Daar wordt extra op gecontroleerd, als bekend is waar de keten zich bevinden en aan de hand van tips die binnenkomen.

Clusters

Volgens Van den Berg, binnen de veiligheidsregio Directeur Publieke Gezondheid, kennen alle elf gemeenten inmiddels wel besmettingsclusters. Dat houdt in dat een aantal besmettingen valt te herleiden tot één bron. In Ommen en Dalfsen gaat het bijvoorbeeld om clusters rond sportclubs, terwijl in Kampen een privéfeestje tot een cluster coronabesmettingen heeft geleid.

In Deventer is het dorp Bathmen zo'n cluster. De inwoners hebben min of meer met elkaar afgesproken om in een soort vrijwillige lockdown te gaan. Veiligheidsregio-voorzitter Peter Snijders zegt dat hij op meer plekken in de regio ziet dat mensen op zo'n manier hun eigen verantwoordelijkheid nemen.

Kerken

Hij roept kerken en kerkgangers op om dat ook te doen. ,,Verder scharen we ons achter de landelijke lijn. Daar heb ik ook contact over gehad met minister Grapperhaus. Ik weet dat hij vrijdag opnieuw met een aantal kerkkoepels praat.’’