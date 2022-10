Veiligheidsvoorman Peter Snijders: online aangekondigde ordeverstoringen harder aanpakken

Waarom de bever in Gelderland wordt afgescho­ten, maar in Overijssel (nog) niet hoeft te vrezen

Bevers laten zich in Oost-Nederland tegenwoordig weer veelvuldig zien. Toch is niet iedereen even blij met de bekende knaagdieren. In Gelderland worden ze zelfs afgeschoten. Waarom? En waarom hoeven ze in Overijssel (nog) niet voor die aanpak te vrezen?

27 oktober