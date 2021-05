Veiling kunstwerk tot morgen uitgesteld vanwege technische problemen: ‘Banksy saboteert de boel’

Minder schade aan dijken in Overijssel en Drenthe door gravende honden, konijnen roeren zich wél meer

19:18 De dijken in Overijssel en Drenthe hebben de winter goed doorstaan. Er is veel minder graafschade door dieren als muizen, muskusratten en vooral honden. Konijnen graven echter sinds vorig jaar meer in de dijken en ook zijn er meer rijsporen gevonden in de dijken. Dit blijkt uit een inspectie van het Waterschap Drents Overijsselse Delta.