Veilingmeester Hessink uit Zwolle in z'n nopjes met enorm kunstwerk Banksy: ‘Ik dacht: hoe krijg ik dat ding hier?’

Help, onze gemeente verzuipt: ‘Heel Nederland is nu bedekt met pleisters om de boel in de lucht te houden’

8:00 Gemeenten hebben de afgelopen tien jaar alleen maar meer taken gekregen. Maar wat spoken ze precies uit? En kunnen ze dat wel? De onderzoeksredactie van de Stentor, De Gelderlander en Tubantia dook in Oost-Nederland in het wezen van de gemeente. Deel 2 van een tweeluik: hoe lang houden onze gemeenten het vol?