Vele handen ‘maken’ Meijer

,,Zijn ene oog hangt wat hoger dan de ander, dat moet ik corrigeren.” Henk Jan Meijer wordt door velen getypeerd als iemand die de regie altijd strak in handen houdt. Maar nu moet de scheidend burgemeester maar afwachten hoe de Zwolse kunstenaar Dennie Boxem zijn gelaat afbeeldt. Gelukkig is het ‘work in progress’, geen definitieve versie.

,,Hij heeft geen karakteristieke trekken, in die zin is het niet makkelijk hem na te schilderen, zoals grote oren of een scheve mond of iets dergelijks”, vertelt Boxem in de zich met harde muziek vullende Grote Kerk. ,,Mbo-introductie, denk je in een kerk in alle stilte te kunnen schilderen, krijg je dit”, lacht de Zwollenaar. Een foto van Meijer vlak voor het schilderij dient als hulpstuk.

Wie dezer dagen in de buurt is, kan een bijdrage leveren aan dit bijzondere afscheidscadeau van 1.70 bij 1.10 meter. De kunstenaar werkt donderdag en vrijdag nog op locatie en nodigt een ieder uit mee te schilderen aan Meijers portret. Daartoe heeft hij het schilderij in 620 vakjes opgedeeld. ,,Misschien ga ik zo nog even naar het stadhuis om zijn oud-collega’s vragen mee te schilderen”, oppert Boxem. Honderden studenten van het Deltion College gingen al voor. ,,Ik heb tijdens hun introductie, net als vorig jaar, een workshop gegeven. Als onderwerp wilde ik een groot verhaal hebben en zo kwam ik bij de burgemeester uit, toch de op een na langstzittende van Nederland. Niet iedereen kende hem, maar toen ik vertelde dat het om een historisch momentje gaat, vonden ze het wel gaaf. Ik overhandig het schilderij vrijdag tijdens het Stadsfestival, vlak voor het optreden van Rico & Sticks. Dit zijn allemaal mensen die met een studie beginnen en elkaar nog niet kennen. Dit schilderij verbindt hun, ze hebben samen aan iets gewerkt, goed voor de band.”

Vrije hand

De studenten schilderden minimaal één vakje en kregen de vrije hand. ,,Sommige onderdelen zal ik uiteindelijk perfectioneren, zoals ogen, neus en mond, maar ik houdt hun bijdrage zoveel mogelijk in stand.”

Afgelopen vrijdag was Boxem nog onderdeel van het grote afscheid van Meijer op dezelfde locatie. ,,Ik zong mee met de Koorbazen, deed zelfs een stukje solo. Ik ken hem niet persoonlijk, maar zoals hij met andere mensen omging lijkt het me een sympathieke en bescheiden man. Daarom zal hij ook niet gauw een portret van zichzelf thuis boven de bank hangen, denk ik. Misschien kan hij het schenken, aan het stadhuis of provinciehuis bijvoorbeeld. Het straalt een boodschap van gezamenlijkheid en verbinding uit, dat vind ik wel belangrijk in de politiek”

Bij het portret ligt een boekje waarin alle deelnemers hun naam kunnen schrijven. Naast het kunstwerk zal Boxem ook dit boekje overhandigen aan de burgemeester. ,,Het moet toch gaaf zijn om als burgemeester een kunstwerk te krijgen waaraan vele honderden stadsgenoten bijdroegen”, meent de enthousiaste kunstenaar.