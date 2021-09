Vele opruimacties gaande in de regio

Griekse furie in de ‘Ai­sel-der­by’; Kostas Lamprou (PEC) en Giannis Botos (GA Eagles) zijn er klaar voor

8:36 In het Griekse voetbal lijkt weinig te gek. Daarbij vergeleken is de IJsselderby slechts een rimpeling in de Nederlandse voetbalvijver. Met de 20-jarige Giannis Botos (Go Ahead Eagles) en de 29-jarige Kostas Lamprou (PEC Zwolle) staat de Griekse furie zondag ook in De Adelaarshorst op het veld. Over passie, temperament en molotovcocktails.