Veluwse gemeenten, Zwolle en Kampen vrezen extra lawaai stijgende vliegtuigen

De gemeenten hebben de minister daar een brief op hoge poten over geschreven. ,,Het vertrouwen is geschaad’’, stelt burgemeester Janneke Snijder-Hazelhoff van Oldebroek namens de zes gemeenten. Snijder-Hazelhoff zegt namens de gemeenten Elburg, Hattem, Oldebroek, Heerde, Kampen en Zwolle dat ze teleurgesteld in het proces: ,,Onverwachts heeft de minister het Startbesluit voor de luchtruimherziening genomen, dat ook grote gevolgen heeft voor alternatieve routes boven onze gemeenten.”

Overvallen

De zes gemeenten voelen zich overvallen door het onverwacht genomen Startbesluit luchtruimherziening. Dat voorziet erin dat vliegtuigen straks vanaf Lelystad Airport minder lang dan aanvankelijk voorzien op beperkte hoogte over Gelderland, Flevoland en Overijssel vliegen. Gevolg daarvan is wel dat de vliegtuigen sneller hoogte moeten gaan winnen. Dat is nu voorzien vanaf Wezep, over de noordelijke Veluwe.

Uitstel

De zes gemeenten hebben eerder al bij Van Nieuwenhuizen aangedrongen op uitstel van opening van het vakantievliegveld totdat het luchtruim is herzien. Omdat er echter een kleine kans is dat het nieuwe vliegveld volgend jaar al opent zijn de gemeenten in gesprek gegaan met het ministerie om te kijken of er een alternatieveroute met zo min mogelijk gehinderden te bedenken was. Die routes werden op 16 april gepresenteerd, samen met het verzoek aan de gemeenten om inwoners snel te laten reageren.

Ergernis