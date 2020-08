Ventilatie niet coronaproof: Landstede mijdt Zwolse Stilohal voorlopig

Video Man (50) uit Arnhem aangehou­den bij ruzie Jac. P. Thijssel­aan in Zwolle

22 augustus Opnieuw was het raak in de Jac. P. Thijsselaan in Stadshagen. Bewoners van de straat schrokken vrijdagavond van een politie-actie waarbij meerdere politiewagens waren betrokken. Een 50-jarige man uit Arnhem is aangehouden.