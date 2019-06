Ventilator op 10 tijdens snikheet koeienfeest in Zwolle

Hij heeft weleens voor hetere vuren gestaan, vertelt organisator Jos Buiting van het jaarlijkse koeienfeest. ,,En de dieren kunnen veel beter tegen warmte dan wij, neem dat maar van mij aan...’’ Toch neemt hij de weersvoorspellingen uiterst serieus. Zaterdag wordt 't smoorheet. Daarom heeft-ie het hitteplan erbij gepakt. Zo wordt het vee zoveel mogelijk 's avonds en ‘s nachts aangevoerd. 's Nachts gaat het dak van de IJsselhallen open en de ventilatoren aan, zodat warme lucht wordt afgevoerd en koele lucht naar binnen kan. Overdag gaan de deuren in de hallen zoveel mogelijk open. Dan waait het lekker door. En nee, airconditioning is er niet. Maar dankzij de zware ventilatoren aan het plafond is het eenvoudig om tijdens het evenement veel warmte af te voeren, weet Buiting. Die installatie wordt ook altijd ingezet bij tractor pulling. Bedoeld om de dieseldampen af te zuigen.

Laatste snufjes

Maar warm wordt het. Daar valt niet aan te ontkomen. Alleen al door het bezoekersaantal. Zowel op vrijdag als zaterdag verwacht Buiting vierduizend toeschouwers. En er zijn zeker driehonderd koeien te bekijken. Het gaat om de zestiende editie. Voor de vierde keer in Zwolle. Het is niet alleen een beurs met de laatste snufjes voor melkveehouders, maar ook een keuring. Op zaterdag kiezen ze de Miss Holland onder de koeien. ,,We zien dat de zaterdag is uitgegroeid tot een echte gezinsuitje. We hebben ook allemaal programmaonderdelen voor kinderen.’’

Maar ja, die hitte hè. Dinsdag begonnen de voorbereidingen. 37 graden. Het was afzien binnen. ,,We hebben in de hal op meerdere plekken de mogelijkheid om gratis drinkwater te tappen. We zullen het ook steeds maar weer rondzingen: vooral blijven drinken!’’ Ook is de EHBO-post op volle sterkte. De tribune met toeschouwers wordt goed in de gaten gehouden. ,,De EHBO heeft natte handdoeken bij de hand, mocht het nodig zijn.’’ Ook is het parkeren gratis, zodat mensen niet lang in de auto hoeven wachten. En in de hal zijn extra stroomaansluitingen voor losse ventilatoren, meldt de organisator terloops.

Oudere koeien