Verbazing en irritatie bij omwonenden over plan voor graffitimuur Stadshagen: ‘Dit is te gek voor woorden, gaat helemaal tegen de tijdgeest in’

Het concept-plan is recent tijdens een inloopbijeenkomst in De Sprankel gepresenteerd. Hier konden omwonenden van gedachten wisselen over dit gezamenlijke initiatief van Level Z, De Sprankel, gemeente Zwolle en graffitikunstenaars. Naast het idee voor een graffitimuur gaat het om een pannakooi, trapveld en amfitheater, allemaal op de groenstrook tussen de Mastenbroekerallee en het schoolplein. Steen des aanstoots is de graffitimuur, die in een aantal varianten aan bewoners is voorgelegd. Zowel voor, bovenop als achter het talud, zichtbaar vanaf de weg, dan wel in het zicht van omwonenden, met name in de Bussenmakerstraat.