Verbazing over vrachtschip dat brug in Zwolle dreigt te rammen: ‘Dat de stuurman dit gemist heeft...’

Deventer, Harderwijk en Nunspeet rookvrij, Apeldoorn, Zutphen en Zwolle volgen: laatste ‘stati­onspeuk’ dooft op 23 september

9:58 ProRail en NS zijn gestart met het volledig rookvrij maken van Nederlandse treinstations. Het laatste sigaretje dat in deze regio door een treinreiziger zal worden opgestoken, is in Zwolle op 23 september.