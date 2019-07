Verbijstering in Zwolle: ‘Gemaaid riet nekt kleine karekiet in dit gebied’

Van Ardenne wist afgelopen week niet wat hij zag. En hoorde. De rietkraag langs de Tinbergenweg, aan de rand van de Zwolse wijk Berkum, was stevig onder handen genomen door de maaimachine. ,,Ik zag meteen een nest van de kleine karekiet, helemaal open en bloot. Zichtbaar voor eksters die het nest leeg willen vreten. Je hoorde overal alarmerende kleine karekietjes. Ja, het is officieel broedtijd tot half juli, maar die beesten zijn nog niet klaar. Er zaten nog jongen in de nesten.’’ De dierenvriend schuifelt langs het riet. Schudt zijn hoofd. ,,Dit is tot op het water gemaaid. Belachelijk. Het leefgebied van de kleine karekiet wordt door de gemeente en Rova op deze manier onder druk gezet. Had het nog tot twee meter ver in de berm laten staan, dan hadden ze nog een kans gehad. Nu kunnen ze geen voedsel - zoals torretjes, slakjes en kevertjes - meer vinden, want daarvoor zijn ze aangewezen op het riet.’’