Verbindingswegen naar A28 dicht na ongeluk met vrachtwagen op A1

Video Recht­bank­per­so­neel Zwolle waant zich in bruine kroeg

15 februari Het lijkt wel een stamtafel in een café, waar de medewerkers van de rechtbank in Zwolle aan werken. De drie lampen boven de grote tafel verspreiden een zacht licht, maar toch overheerst het schemerduister. Wie in een dossier verdiept is hangt bijna met z'n neus boven het papier.