Verbod op discriminatie om handicap staat nu in de Grondwet en dat is volgens Toegankelijk Zwolle ‘ontiegelijk belangrijk’

Pabo’s Zwolle en Deventer zetten alles op alles om studenten goed Nederlands te leren

Dat het slecht gesteld is met de taalvaardigheid van studenten op de onderwijzersopleidingen, is voor de Pabo’s in Zwolle en Deventer al lang geen nieuws meer. De opleidingen zeggen zich uit te putten om het niveau van hun leerlingen op te krikken zodat hun taal- en leesvaardigheid op peil is als ze eenmaal zelf voor de klas staan. ,,We schrikken al jaren van het taalniveau.”

30 januari