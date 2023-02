Verbod op verkiezingsborden in Olst-Wijhe en Zwolle laat 50Plus Overijssel niet los

50Plus Overijssel maakt officieel bezwaar tegen het verbod van verkiezingsborden in de gemeente Zwolle en Olst-Wijhe. Het verbod zou in strijd zijn met met eerdere uitspraken van de Kiesraad en de Hoge Raad.

Het zit ze niet lekker. Het verbod op de verkiezingsborden in aanloop van de provinciale verkiezingen. In ieder geval in de gemeenten Zwolle en Olst-Wijhe. Ondanks dat de PvdA daar een alternatief op heeft bedacht (oude fietsen als uithangbord), blijft de beslissing knagen bij 50Plus Overijssel Met name bij lijsttrekker Tineke ten Bulte-Herrebrugh.

Ten Bulte: ,,Het is bijzonder teleurstellend dat juist de gemeente Zwolle, onze provincie hoofdstad, een dergelijk onjuist signaal afgeeft. Het niet plaatsen van verkiezingsborden gaat regelrecht tegen de circulaire in van het ministerie van Binnenlandse Zaken welke op 1 januari 2023 is verstuurd. Bovendien is het ook in strijd met eerdere uitspraken van de Kiesraad en de Hoge Raad. Jammer. Gemeenten willen de burgers meer betrekken, maar doen het tegenovergestelde. Die kloof wordt op deze manier alleen maar groter.’’

Volgens de lijsttrekker geven verkiezingsborden juist een goed signaal dat er verkiezingen zijn. Ze zijn duidelijk herkenbaar. Ook voor de 2,5 miljoen laaggeletterden in Nederland. Daarnaast geven ze alle partijen een gelijke kans.

Digitale borden voldoen niet

Maar het is niet alleen het verbod op de verkiezingsborden wat Ten Bulte een doorn in het oog is. Ook het gebruik van digitale borden noemt ze bezwaarlijk.

,,Maar liefst vijf gemeenten maken gebruik van digitale borden. De vraag is of dit wel aan de voorschriften voldoet’’, zegt Ten Bulte. ,,Digitale borden staan alleen op in- en uitgaande wegen, teksten draaien door en de informatie wordt afgewisseld met reguliere reclameboodschappen. Daardoor zijn ze niet herkenbaar als objectieve informatieverstrekking waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.’’

De lijsttrekker hoopt dat door het indienen van een officieel bezwaarschrift de beslissing alsnog wordt teruggedraaid en er in de gemeente Zwolle en Olst-Wijhe volop geplakt kan worden.