Verboden te zingen over corona bij Smartlappenfestival in Zwolle: ‘Komt onze strot uit’

Een vrijwilliger bliebt bij binnenkomst keurig netjes de mobiele telefoons met felschijnende QR-code. Maar als je eenmaal binnen in de Hemminkzaal van Theater Odeon in Zwolle hebt plaatsgenomen, zal je geen woord meer horen over de rondwarende pandemie. Want het verboden woord bij de negenentwintigste editie van het Smartlappenfestival in Zwolle is, juist ja, corona. ,,Dat hebben we expliciet aan de deelnemers gevraagd. Het komt nu zo onze strot uit, dat we er niet ook nog allemaal liedjes over willen horen", legt Ilse Horstman uit, die het festival presenteert en organiseert.