Verboden te zwemmen vanwege gevaarlijke blauwalg. Peter (68) uit Wijhe neemt gewoon een duik.

Histori­sche Blauwvin­ger­da­gen: vier keer mooi weer

25 juli Voor het eerst in jaren is geen van de vier Blauwvingerdagen in Zwolle in het water gevallen. Zelfs onder de tropische temperaturen van woensdag trok de braderie in het centrum veel bezoekers. De organisatie gaat proberen om volgend jaar een grootser evenement neer te zetten, waarvan de markt slechts een onderdeel is.