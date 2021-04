Verborgen microfoons en telefoontaps wijzen op medeverdachten geliquideerde Henk Wolters uit Zwolle: cel geëist

Doodgescho­ten Zwollenaar Henk Wolters mogelijk betrokken bij liquidatie in Stadshagen

4 juni De op oudejaarsavond geliquideerde Henk Wolters (52) uit Zwolle werd als wapenleverancier in verband gebracht met een liquidatie van de Zwolse kok Robert Voorhorst in 2014. Wolters, die ook hoofdverdachte was in een wapen- en drugszaak, dook op in een onderzoek naar het moordwapen in deze onopgeloste moordzaak.