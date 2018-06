Verbreden N35 stap dichterbij door succesvolle motie Provinciale Staten

Investeren in infrastructuur en een belangrijke verduurzamingsslag maken zijn de rode draad in de toekomstplannen van de provincie Overijssel, waar Provinciale Staten woensdag over besliste.

N35

Zo wordt ingezet op het volledig verbreden van de N35 tussen Almelo en Zwolle. De motie waarin Gedeputeerde Staten (GS) de opdracht krijgt om uiterlijk in 2019 afspraken te maken met het Rijk over het aanpakken van knelpunten op de N35 is met een ruime meerderheid aangenomen. Het doel is om uiteindelijk tot een weg te komen met 2x2 rijbanen, ongelijkvloerse kruisingen en een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur.

Treinverbinding

Ander belangrijk punt is de elektrificatie van de spoorlijn Almelo - Mariënberg. GS heeft gisteren de opdracht gekregen dat het voor 1 januari 2019 met een plan van aanpak en een investeringsvoorstel moet komen. Reizigersvereniging ALMA dringt daar al lange tijd op aan. Met de huidige dieseltreinen is er geregeld een storing of vallen treinen uit. Bovendien is elektrificatie een eerste aanzet voor een directe treinverbinding tussen Almelo en Groningen.