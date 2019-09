Verbreding voor perron 15 en 16 op station Zwolle om overvol perron tegen te gaan

De spoorbeheerder verwacht dat in 2040 het reizigers- en goederenvervoer op het spoor met 30 procent is toegenomen. Om in te spelen op deze groei brengt ProRail de komende periode samen met de NS de transfercapaciteit en -veiligheid van alle stations in kaart. Aan de hand van deze analyse kijkt de spoorbeheerder vervolgens welke maatregelen moeten worden genomen om onveilige situaties en te drukke stations en perrons tegen te gaan. Te denken valt hierbij aan het weghalen van obstakels op het perron, verbreden of verlengen van perrons, uitbreiden van het aantal in-/uitcheckpalen en aanpassen van capaciteit en lengte van treinen.

Het is nog niet bekend wanneer de twee perrons op station Zwolle worden verbreed en hoe de verbreding er in detail uit gaat zien. ,,Op station Zwolle is de afgelopen tijd al veel gedaan om de veiligheid en capaciteit te verbeteren. Het oude busstation is nu weg, dus daar is nu de mogelijkheid gekomen om perron 15 en 16 aan te pakken,’’ aldus ProRail-woordvoerder Aldert Baas. Hij laat weten dat een verbreding voor dit perron dus al vaststaat. Op de vraag of op andere stations in Oost-Nederland al voor de analyse vaststaat wat er gaat veranderen kan hij geen antwoord geven.

Afgelopen jaar speelde ProRail al in op de reizigersgroei bij station Ommen. Daar werd dit voorjaar een nieuw perron opgeleverd. Het oude ‘eilandperron’, met rails aan twee zijden, was volgens de veiligheidseisen te smal om passagiers aan weerszijden te laten in- en uitstappen. Daarom werd een tweede perron gebouwd.

Loopbrug