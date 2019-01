Verdacht pakketje leidt tot lichte consternatie in stadhuis Zwolle

Dronkenlap misdraagt zich in centrum Zwolle

15:46 De man is geen onbekende van de politie en om deze reden vaker van straat gehaald. Volgens een woordvoerder schreeuwde hij heftig, viel hij mensen lastig en was hij niet voor rede vatbaar. Om die reden werd hij aangehouden in de Hagelstraat, hartje Zwolle. Ook liep hij een lichte hoofdwond op, nadat hij tegen een deur was aangelopen. De man is meegenomen naar het politiebureau om zijn roes uit te slapen. De Zwollenaar zal, eenmaal nuchter, worden getrakteerd op een bon wegens openbare dronkenschap.