Verdachte (28) van gewapende overval op kapsalon in Zwolle opgepakt

indebuurt.nl Toen in Zwolle: dit zat er in het pand van Salute voordat het een ijssalon werd

Tegenwoordig staan er vaak lange rijen van mensen die een ijsje willen scoren, maar vroeger kwam je er waarschijnlijk voor koffie, nieuwe schoenen of misschien wel om je foto te laten omlijsten. Deze ondernemingen zaten vroeger in het pand van Salute in de Diezerstaat in Zwolle.