Verdachte (50) fietsongeval Stadshagen vrijgelaten

Het fietsongeval riep allerlei vragen op, omdat ooggetuigen zagen dat er een bestuurderswisseling had plaatsgevonden. De 50-jarige zou niet achter het stuur hebben gezeten bij het ongeval, maar zijn minderjarige zoon. Na het ongeval zou de zoon naar huis zijn gereden, waarop de vader op zijn plek is gaan zitten. De politie onderzoekt of die getuigenverklaring klopt. ,,We kunnen nu nog geen tussenstand van het onderzoek melden,'' aldus Klok. ,,We zijn nog druk bezig met onderzoek, we hopen deze week ook het slachtoffer te horen over de aanrijding.'' De 34-jarige fietser uit Mastenbroek werd zwaar gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Zijn situatie lijkt licht verbeterd.