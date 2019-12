Verdachte aangehouden voor vondst 168 kilo illegaal, geknutseld en levensgevaarlijk vuurwerk in Zwolle

De Explosieve Opruimingsdienst van Defensie moest eraan te pas komen om de dozen vuurwerk af te voeren en op een veilige plek tot ontploffing te brengen, zo meldde de politie afgelopen vrijdag. Toen was nog niet duidelijk of bij de vondst op 12 december aan de Van den Tyverbelt ook iemand was aangehouden. Inmiddels kan de politie dat wel bevestigen: het gaat om de huurder van de opslagbox.

Vrije voeten

Omdat de persoon gekoppeld is aan de berging, wil de politie niks zeggen over de identiteit van de verdachte. Wel is duidelijk dat de aangehouden persoon na verhoor weer op vrije voeten is gesteld. Wel blijft degene verdacht van het in bezit hebben van illegaal vuurwerk. Volgens de richtlijnen van het Openbaar Ministerie zou dit kunnen leiden tot een eis van 6 tot 9 maanden gevangenisstraf, omdat het gaat om geïmproviseerd vuurwerk.