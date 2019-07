Verdachte beroving in park De Wezenlanden op vrije voeten

Vitens levert op snikhete dag 370 miljoen liter water extra: ‘Mensen douchen ’s avonds nóg een keer’

11:57 Op een tropisch hete dag zoals we die deze week meermaals hebben beleefd levert Vitens een slordige 370 miljoen liter extra water. Dat is ruim 37 procent meer dan de een miljard liter drinkwater die er in het werkgebied van Vitens op dagbasis sowieso door heen gaat.