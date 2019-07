Verdachte beroving in Zwolse Wezenlanden op vrije voeten

De enige verdachte die nog vastzat voor een beroving in park de Wezenlanden in oktober vorig jaar komt op vrije voeten. De 18-jarige Moreno L. uit Zwolle wordt vrijdag geschorst uit voorarrest, zo heeft de rechtbank besloten. Het is een tweede kans, want in een eerdere schorsing hield hij zich niet zo strikt aan de voorwaarden en kwam hij weer in de cel.