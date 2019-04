Verdachte beroving park Wezenlanden blijft vastzitten

Een van de verdachten van een gewapende beroving in het Zwolse park de Wezenlanden blijft voorlopig vastzitten. Dat bepaalde de rechtbank in Zwolle vandaag. De man werd woensdag opnieuw opgepakt nadat hij zich niet hield aan de voorwaarden.

De 18-jarige Moreno L. geeft ruiterlijk toe dat hij niet zo zwaar tilde aan die voorwaarden. Die waren door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden opgesteld. Als L. zich daaraan hield, mocht hij zijn berechting in vrijheid afwachten. Eerder zat hij al enige tijd vast voor de beroving op 13 oktober in het park achter het Provinciehuis. Hij zou met zeker een medeverdachte drie personen beroofd hebben. ,,Je moet je mond houden want anders steek ik je neer’’, werd een van de slachtoffers onder het tonen van een mes toegesnauwd. Rugtassen, telefoons en portemonnees werden vervolgens meegenomen.

Enkelband

,,Ik wil graag een tweede kans’’, zegt L. over zijn wens de zaak in vrijheid af te wachten. Sinds afgelopen woensdag zit hij weer vast wegens overtreding van de voorwaarden. En hij heeft nagedacht. Eerder had hij te maken met de jeugdreclassering die wat minder streng is. Hij geeft aan dat hij niet goed heeft ingeschat dat hij weer vast kon komen te zitten. L. wil aan het werk en wil in september een nieuwe opleiding beginnen. Op zijn vorige school werd hij vanwege te frequent verzuim weggestuurd. De opmerkingen over zijn enkelband, onderdeel van de voorwaarden om de zaak in vrijheid af te wachten, werden hem te veel.