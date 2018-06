Verdachte ‘busverkrachting’ lijnbus Zwolle – Dedemsvaart zit weer vast

Speurwerk

De familie van het slachtoffer was zwaar teleurgesteld over dat besluit. ,,Iemand die zo hondsbrutaal is dat hij dit in een bus durft te doen, die wordt opgepakt en bij de politie bekent; dat zó’n jongen na twee dagen alweer vrij komt, valt niet uit te leggen. Voor ons is duidelijk: de rechter-commissaris had een signaal moeten geven, dat heeft hij verzaakt te doen. Dat nemen we hem ernstig kwalijk. Het is totaal krankzinnig als je redeneert vanuit het slachtoffer”, zei de vader tegen de Stentor.