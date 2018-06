Verdachte crasht tegen wooncomplex bij politieachtervolging in Zwolle

video + updateEen politieachtervolging in Zwolle is vannacht geëindigd tegen een wooncomplex van zorginstelling SEIN in de wijk Stadshagen. Een vluchtende automobilist uit Warnsveld verloor rond 4.00 uur de macht over het stuur en ramde het gebouw aan de Fonteinkruid. Ondanks een vluchtpoging te voet werd de bestuurder van de gestolen auto direct aangehouden. Bewoners en medewerkers van de woonvorm - mensen met epilepsie en verstandelijke beperking - zijn geschrokken. ,,Ik heb nog nooit zo'n knal gehoord."

De politie reed op de Blaloweg toen ze de man met hoge snelheid voorbij zagen komen. Nadat de zwaailamp en sirenes werden aangezet ging de Warnsvelder er vandoor. De achtervolging leidde de politie naar de hoek van de Werkerlaan met de Fonteinkruid. Daar is de bestuurder vermoedelijk bij het maken van de bocht de macht over het stuur verloren. Hij ramde vervolgens een lantaarnpaal en een fietsenrek, waarna de auto tegen de muur van een woongebouw botste en tot stilstand kwam. Meerdere bewoners in de wijk Stadshagen werden wakker van gierende banden.

De verdachte stapte na zijn crash nog uit de auto in een poging te voet verder te vluchten, maar de politie kon hem vrijwel direct aanhouden. De omgeving werd door de politie afgezet voor onderzoek. De brandweer werd ook opgeroepen, omdat de auto aan de achterzijde nog piepende en spinnende banden had. Er kwam flink wat rook vrij en er hing in de omgeving een penetrante lucht door het verbrande rubber. Een bergingsbedrijf heeft de auto opgehaald.

In het complex aan de Fonteinkruid wonen meerdere mensen die lijden aan epilepsie. De woonvorm bestaat uit vier verdiepingen, met op de begane grond vier appartementen en dagbesteding. Annemarie Kamp is een van de nachtwakers, en zij schrok zich een ongeluk. ,,Zit je in de nachtdienst, en dan hoor je eerst een knal, dan zie je rook en dan allemaal sirenes. Dat verwacht je niet. Dan schrik je wel."

Een aantal bewoners van het complex werden eveneens wakker van de knal, maar de meesten sliepen door. Kamp en de andere nachtwaker - bij SEIN lopen ze rondes - snelden zich naar buiten, maar ook snel weer naar binnen. ,,Onze aandacht ging uit naar de zorg van de bewoners. De politie was er al, die hoefden we dus niet te bellen." Na een paar uur keerde de rust in de instelling weer enigszins terug. Kamp: ,,Maar schrikken was het zeker."