Verdachte granaataanslag Zwolle-Zuid ‘uitgesloten als dader’, onderzoek terug bij af

VideoHet onderzoek naar de dader van de granaataanslag in Zwolle-Zuid twee maanden geleden lijkt terug bij af. De politie laat weten dat de persoon die na tips werd genoemd als mogelijke dader, inmiddels ‘uitgebreid is onderzocht’ en wordt ‘uitgesloten als dader van die feiten'. De politie komt daarom opnieuw met de eerder gestelde vragen in het onderzoek, ‘omdat we helaas daarop nog geen antwoorden hebben'.

De politie heeft een aantal vragen: Voor de aanslag in Zwolle-Zuid is op de beelden uit de omgeving een kleine personenauto te zien, vierkant model, donkerkleurig. Die rijdt rond 03.15 uur die nacht op de Tichelmeesterlaan te Zwolle. ‘Wie was de bestuurder van deze auto? We willen hem of haar graag spreken', vraagt de politie.

Brandgang

‘Net na de aanslag ziet een getuige een persoon in de buurt van de brandgang staan’. Deze brandgang is aan de Hanselaarmate achter de woningen van nummer 24 tot en met 30. ‘De persoon stond er net na de knallen en liep rustig de brandgang in. Wie is deze persoon? Hij of zij is mogelijk een belangrijke getuige dus we willen hem of haar graag spreken’.

Daarnaast ziet de politie na de aanslag rond 04.45 uur op diezelfde Tichelmeesterlaan een kleine, lichtkleurige personenauto, rijden. ‘Wie is de bestuurder van deze auto?’

Granaat bij café Bruut

Het onderzoek naar zowel de opgehangen handgranaat aan de Voorstraat in oktober 2018 als de ontplofte granaten aan de Hanselaarmate in februari 2019 loopt dus nog. Zoals bekend is in dit onderzoek meerdere keren de hulp van het publiek ingeroepen. Daarbij is een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot de oplossing van (in ieder geval) de explosies bij de woning aan de Hanselaarmate.

Bruut mag open

Gisteren werd bekend dat café Bruut nu toch een horecavergunning krijgt, mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Uit de vergunning blijkt dat die voorwaarden inhouden dat één of meerdere personen uit de omgeving van Bruut en KBKB Horeca BV van eigenaar Bob Kooistra, de banden met het bedrijf en het café moeten doorsnijden.